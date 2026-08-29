Чудовищный взрыв под Киевом, километры огня, в небо поднялся огромный черный гриб

Идёт эвакуация, премьер Украины призвал наказать виновных за халатность В пятницу вечером Зеленский выступил с традиционным обращением, в котором заявил, что Киев получил от США информацию о тайных переговорах директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, состоявшихся в Москве.
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Ну и ладушки! ✋🤚
Это Рэдклиф координаты и слил!🤣
👍😀😀😀😀👍