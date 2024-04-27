В РЦИС призвали не отрицать проблемы русского характера в вопросе интеллектуальной собственности

Российские биржи интеллектуальной собственности вроде IPEX скорее живы, чем мертвы, однако нельзя отрицать и некоторые проблемы, заявил председатель Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) Андрей Кричевский.
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