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В РЦИС призвали не отрицать проблемы русского характера в вопросе интеллектуальной собственности

В РЦИС призвали не отрицать проблемы русского характера в вопросе интеллектуальной собственности

Российские биржи интеллектуальной собственности вроде IPEX скорее живы, чем мертвы, однако нельзя отрицать и некоторые проблемы, заявил председатель Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) Андрей Кричевский.

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