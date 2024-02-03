PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

258 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Васильев
    что за высер?Ни одного не знаю-кого не наёб бы пенсионный-кроме своих родственников соответственно.И где найти концы-...Указ подписан. Пе...
  • Татьяна Гамулина
    Очумечь можно .«Теперь будет зап...
  • Grandad
    При чем тут пенсионеры?«Теперь будет зап...

«Ездят окольными путями». Приморцы возмущены массовыми нарушениями большегрузов

«Ездят окольными путями». Приморцы возмущены массовыми нарушениями большегрузов

Жители Приморья рассказали о регулярных нарушениях водителей большегрузов: они после включения рамок весового контроля «ездят окольными путями», сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал novosti_vdk.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх