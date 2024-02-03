«Ездят окольными путями». Приморцы возмущены массовыми нарушениями большегрузов

Жители Приморья рассказали о регулярных нарушениях водителей большегрузов: они после включения рамок весового контроля «ездят окольными путями», сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал novosti_vdk.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии