ЮЛА запущена: новый дублёр МКАД сэкономит водителям часы в пути

От Балашихи до Видного за 30 минут. В Подмосковье полностью открыли Южно-Лыткаринскую автодорогу.В Московской области завершилось строительство одного из самых масштабных дорожных объектов последних лет.
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