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Перевозчики попросили ослабить требования по локализации машин такси

Перевозчики попросили ослабить требования по локализации машин такси

Общественный совет по развитию такси, который объединяет представителей участников рынка из 70 регионов страны, направил вице-премьеру Дмитрию Григоренко обращение с просьбой ослабить часть норм законопроекта о локализации автомобилей в такси.

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