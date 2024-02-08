Перевозчики попросили ослабить требования по локализации машин такси

Общественный совет по развитию такси, который объединяет представителей участников рынка из 70 регионов страны, направил вице-премьеру Дмитрию Григоренко обращение с просьбой ослабить часть норм законопроекта о локализации автомобилей в такси.
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