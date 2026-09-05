Starbase Louisiana 101: A Look At Elon's New Space City Following the Starbase Louisiana announcement last week, questions have swirled over Musk's motivation for choosing this location.
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