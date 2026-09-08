Огненный смерч на Днепре: Киев расплачивается за угрозы Зеленского. Под утро полетела баллистика. Свое слово сказали и «стратеги» 72-часовое перемирие закончилось, для столицы Украины начались суровые будни В ночь на 8 сентября закончилось «воздушное перемирие», объявленное Путиным в связи с визитом в столицу Украины американской делегации во главе с Уиткоффом и Кушнером.