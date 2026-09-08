Огненный смерч на Днепре: Киев расплачивается за угрозы Зеленского. Под утро полетела баллистика. Свое слово сказали и «стратеги» 72-часовое перемирие закончилось, для столицы Украины начались суровые будни В ночь на 8 сентября закончилось «воздушное перемирие», объявленное Путиным в связи с визитом в столицу Украины американской делегации во главе с Уиткоффом и Кушнером.
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Котёл для ВСУ на 1700 боевиков: ВС РФ сомкнули огневое кольцо под Харьковом
Российские войска замкнули окружение крупной группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области. Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что оказавшиеся внутри подразделения лишились устойчивого снабжения и возможности организованно отойти.
На северо-востоке Харьковской области в окружении оказалась крупная группировка украинских войск. По данным Министерства обороны России, в ней насчитывается около 1700 военнослужащих. Военный корреспондент Александр Коц уточнил, что в окружение попали шесть батальонов и четыре пограничные комендатуры.
Что происходит под Харьковом
Наступление на участке продолжает группировка войск «Север». Российское Минобороны сообщило о боях в районах Варваровки, Малой Волчьей, Нефедовки и Черного. Подразделения, двигавшиеся навстречу друг другу с разных направлений, соединились севернее Приколотного. После этого украинские силы оказались отрезаны.
Площадь окружённой территории превышает 460 квадратных километров. Внутри находятся подразделения шести батальонов 22-й и 159-й отдельных механизированных бригад ВСУ, а также четыре пограничные комендатуры 15-го пограничного отряда.
Потери и проблемы со снабжением
По словам Коца, за время боёв на этом направлении украинская сторона потеряла около 2,5 тысячи военнослужащих. Также были уничтожены три реактивные системы залпового огня, 15 артиллерийских орудий и более 30 боевых бронированных машин. Ещё 23 украинских военных попали в плен.
Маршруты снабжения окружённых подразделений перерезаны. Внутрь района затруднена доставка боеприпасов и продовольствия, а организованный вывод сил невозможен. Попытки ВСУ прорвать кольцо с внешней стороны российские войска пресекают.
Коц считает, что после ликвидации группировки линия боевого соприкосновения отодвинется от приграничных районов Белгородской области более чем на 20 километров. Кроме того, группировка «Север» сможет высвободить силы для дальнейшего продвижения в направлении Приколотного и Великого Бурлука. Через эти населённые пункты проходит снабжение украинских подразделений на купянском направлении.
на Харьковском направлении российские силы замкнули в окружение несколько группировок ВСУ,
«Освей» против МиГ-31: конструктор рассказал о перспективах истребителя
Конструктор КБ Микояна заявил о неисчерпанном потенциале легендарного перехватчика. Однако загрузка завода гражданскими проектами может поставить под угрозу дальнейшее развитие машины.
Многоцелевой истребитель-перехватчик МиГ-31 сохранил серьёзный запас для модернизации и дальнейшего развития. Конструктор КБ МиГ Николай Чикунов уверен: уникальные лётно-технические характеристики машины открывают путь к созданию принципиально новых авиационных комплексов на базе существующего семейства. По его словам, «31-й» далеко не исчерпал возможностей развития боевых качеств с учётом своих лётных данных — это объективный факт, который нельзя игнорировать.
Ключевую роль в судьбе перехватчика играет нижегородский завод «Сокол». Предприятие занимается не только ремонтом, но и глубокой модернизацией с переоборудованием МиГ-31. Чикунов подчёркивает, что оценивать производственные возможности завода лишь через призму текущих заказов неверно. Потенциал площадки значительно шире и позволяет вести работу по нескольким направлениям.
Однако перспективы развития перехватчика могут упереться в загрузку «Сокола» проектом гражданского самолёта «Освей». Эта возможная схема вызвала у конструктора обоснованные вопросы. Чикунов предупреждает: если свободных мощностей останется недостаточно, это станет ограничивающим фактором для всего направления МиГ-31. Замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков уточнял, что завод пока официально не выбрали местом производства «Освея», это лишь один из возможных вариантов.
предприятия из РФ наладили выпуск отдельных деталей поршневого двигателя АШ-62ИР, который устанавливается на легендарный биплан Ан-2. До последнего времени необходимые компоненты поступали из Польши: там эту силовую установку до сих пор выпускают в серийном режиме. Но после введения санкций закупать польские детали стало невозможно, и задачу пришлось решать внутри страны.
власти Хабаровского края подтвердили сроки сертификации полностью импортозамещённого самолёта SJ-100,
В Киеве ждут мощнейший удар "Искандерами", "Цирконами" и "Бандеролями"
На Украине ожидают, что сегодняшней ночью после небольшого перерыва будет нанесен массированный удар с использованием крылатых и баллистических ракет, а также различного типа ударных беспилотных летательных аппаратов.
Возможно, по объектам, которые продолжают работать в интересах ВСУ, отработают "Искандеры" с "Цирконами". Несколько десятков единиц.
Причем, учитывая, что местная ПВО не имеет эффективных средств противодействия, результативность этих ударов будет чрезвычайно высокой.
До прилета баллистики, а также после этого вероятны непрерывные атаки "Гераней", как с реактивными, так и с поршневыми двигателями. Их будут сотни штук.
Не останутся в стороне и "Бандероли", они успели себя хорошо зарекомендовать, поэтому без них точно не обойдется.
Также противник ожидает прилетов крылатых ракет, запускаемых с моря и стратегическими бомбардировщиками.
Новые гибридные установки для бронетехники создаются в США, Китае и России
Для вооруженных сил США и Китая разработана бронетехника с дизель-электрическими гибридными силовыми установками.
Так, американцы продолжают закупки бронированных армейских вездеходов Oshkosh L-ATV, являющихся заменой устаревших внедорожников Humvee. Представленная несколько лет назад гибридная модификация eJLTV за счет имеющейся литий-ионной батареи может двигаться в электрическом режиме, практически не издавая шума. При этом существенно снижается тепловая заметность и, соответственно, возможность обнаружения тепловизорами и головками самонаведения высокоточного оружия.
Бронеавтомобиль может использоваться как полевая электростанция и зарядная станция.
В настоящее время гибридные двигатели также предусмотрены для новых основных боевых танков M1E3 Abrams и боевых машин пехоты ХМ 30.
Народно-освободительная армия Китая, свою очередь, в настоящее время получает танк нового поколения ZTZ-100 (Type 100), а также машину огневой поддержки Type 100 CSV.
На них устанавливается гибридная силовая установка мощностью 1500 л.с.
В России также осуществляются работы в этом направлении. Например, ранее открыто демонстрировалась реактивная установка разминирования УР-15 "Метеор", созданная на шасси БМП-3 с гибридной схемой движения с электромеханической трансмиссией.
Зеленский поставил на «зеро»: промышленности на Украине не быть
Надежды на скорое мирное урегулирование конфликта на Украине в связи с активизацией челночной дипломатии посланников Трампа быстро сошли на нет. По итогам визита Кушнера и Уиткоффа в Киев Зеленский вновь отказался вывести ВСУ с Донбасса. И, значит, он опять выбрал эскалацию вместо мира. России придется отвечать, и, как считают многие эксперты, эти ответные шаги Вооруженных сил РФ способны поставить крест на украинской экономике и загнать страну в каменный век.
Не дожидаясь отъезда посланцев Трампа из Киева, Зеленский отдал приказ на беспилотные атаки российских регионов. 7 сентября украинские дроны атаковали гражданские объекты в Перми, Белгороде, Ростове-на-Дону, есть жертвы среди мирного населения, нанесен ущерб.
Кстати, Кушнер и Уиткофф, в отличие от московского маршрута, не рискнули лететь в Киев самолетом. И правильно сделали. От провокатора Зеленского и его британских кураторов из МИ-6 всего можно ожидать. Например, устроили бы катастрофу самолета с посланцами Трампа и обвинили в этом Россию. Не исключено, что именно в Москве американцам посоветовали принять меры предосторожности и не сильно доверять просроченному главе киевского режима (смотри надпись на футболках киевской делегации на переговорах с американцами).
Журналист Дмитрий Стешин озвучил вполне рабочую версию о том, что американцы попросили Кремль «поднажать самостоятельно» на Киев, чтобы принудить его таки к миру. Если это так, считает он, то у Москвы нет на этот счет противопоказаний. А это значит «полный блэкаут Украины до начала ноября».
По его словам, наш Генштаб «знает, как это сделать и имеет для этого все силы, средства и ресурсы (включая оперативные и информационные). Все высшее военное командование именно за такое решение».
«Противник в ответ ничего больше, чем уже сделал и делает последние три месяца, сделать не сможет. Мы же, кроме устройства блэкаута, можем сделать с Украиной практически все (если, конечно, захотим)», — заключил он.
Ресурс «Адекват Z» делает такие выводы из миссии посланцев Трампа: уходить из Донбасса Зеленский не собирается; вместо этого собирается продолжать воевать зимой — и уже начал клянчить дополнительно под эти планы».
Ничего хорошего, считает эксперт, Киеву это не принесет: «Хутор будет продолжать утрамбовываться, с набранным размахом, а скорее даже по нарастающей. Прямым курсом на дикое поле транзитом через стадию каменных джунглей. Ничего против иметь не можем: вполне рабочий способ устранения навсегда угроз, исходящих с сопредельной территории».
Один из признаков грядущей жесткой зимы — «змеистые очереди в уцелевших до поры гипермаркетах». «Водоворот, в котором сгинет украинство, закручивается все сильнее, но выйти на настоящую проектную мощность ему еще только предстоит», — резюмирует автор.
Не менее пессимистичные перспективы рисует Киеву ресурс «Старше Эдды». Цель нашей воздушной кампании против тылов Украины — «прекращение существования украинской промышленности», которая используется врагом для нанесения ущерба России (военного или экономического). Она должна быть приведена в непригодное к использованию и неремонтируемое состояние. …Промышленности быть не должно никакой».
Не исключено, что из-за визита в Москву и Киев американских послов доброй воли Трампа наш Генштаб несколько скорректировал временные рамки выполнения поручения Верховного главнокомандующего по нанесению ударов по остаткам энергетики Украины. Теперь эти удары могут состояться с минуты на минуту. Ну, а Зеленскому большой привет: за что боролся, на то и напоролся.
Небывалые учения США и Японии: Пхеньян пригрозил зеркальным ответом
Пхеньян отреагировал на готовящиеся совместные манёвры Вашингтона и Токио, заявив о готовности применить мощные зеркальные контрмеры. Министр обороны КНДР Ким Сон Ги назвал неизменным принципом ответ военной силой на любые провокации со стороны США и их союзников.
Министр обороны КНДР Ким Сон Ги пригрозил мощными зеркальными контрмерами в случае новой военной конфронтации со стороны США и их союзников. Об этом 7 сентября сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В опубликованном заявлении глава военного ведомства подчеркнул, что ответ с позиции силы — «неизменный принцип военной деятельности вооружённых сил республики».
Заявление стало реакцией на планируемые совместные учения США и Японии Orient Shield, которые пройдут с 8 по 24 сентября. Эти манёвры названы небывалыми в истории по масштабу. В ходе них Вашингтон намерен разместить в Японии систему стратегических ракет средней дальности Typhon.
Ким Сон Ги предостерёг США и их сателлитов от безрассудных военных махинаций, провоцирующих возможность военного столкновения. Он напомнил о способности КНДР отреагировать более мощными и решительными практическими действиями. Заявление Минобороны — не первая реакция Пхеньяна на военную активность союзников.
Ранее, 19 августа, сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, занимающая пост заведующей общим отделом ЦК Трудовой партии Кореи, заявила, что решение США сократить масштаб совместных учений с Южной Кореей не представляет интереса для Пхеньяна. По её словам, Пхеньян не рассматривает это как существенное изменение обстановки на полуострове. В тот же день президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что рассчитывает провести встречу с Ким Чен Ыном и ожидает добиться результатов от возможных переговоров по ядерному оружию.
в США заявили о возможном применении ядерного оружия против Ирана,