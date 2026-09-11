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Шесть мирных жителей ранены за сутки при ударах ВСУ по ЛНР

Шесть мирных жителей ранены за сутки при ударах ВСУ по ЛНР

Шесть человек пострадали за сутки в результате атак ВСУ на территории ЛНР. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.

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