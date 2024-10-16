ВОЗ: россиянам в группе риска можно вакцинироваться от COVID-19

Вакцинация от коронавирусной инфекции может являться «оправданной» именно для жителей РФ «в группе риска», заявил глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Российской Федерации Батыр Бердыклычев.
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