Герман БергПолитика"Надо было просто долбануть "Стрелой" по самолету Ельцина" 30 лет назад "августовский путч" вступил в завершающую фазу: начались аресты членов ГКЧП и прочих участников заговора.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSISergey IvanovДолбануть по самолету Ельцина? Не слишком ли? Проще был вариант: Поставить ему ящик водки. Ну.... два ящика.Юрий ДжиоевДа, прочитал до последней точки! Очень интересная история, которая была нам неведома. Жаль, не было в этой группе ГКЧП-истов Сталина или Дэн Сяопина, тогда бы сегодня большинство народа не "хлебало борщевой набор", коим озадачали даже нашего "вождя". Пример Китая показателен и должен быть настольной книгой для "вождей"-слабость духа и отсутствие решительных действий в минуты роковые есть трагедия для всего "племени". Но увы, нам неведомо учиться на чужих ошибках, чтоб свои не совершать. Лучше мы будем на одни те же "грабли" наступать и получать шишки и потом героически их исправлять, но в горячке пыла этой борьбы опять на них наступаем и так все возвращаемся на круги своя. Это, видать некая народная забава-набивать себе шишки "на граблях" и крутиться на месте, не удосуживаясь эти "грабли убрать в сарай".Комментировать
Свежие комментарии