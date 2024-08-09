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Невролог перечислила первые признаки тихого инсульта

Невролог перечислила первые признаки тихого инсульта

Россиян предупредила врач Наталья Щипицина. «Тихий инсульт» или нарушение кровотока в мозговых артериях, которое формирует зоны ишемии с гибелью нервных клеток, распознать сложно, однако есть некоторые признаки, которые могут указывать на развитие недуга.

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