Невролог перечислила первые признаки тихого инсульта

Россиян предупредила врач Наталья Щипицина. «Тихий инсульт» или нарушение кровотока в мозговых артериях, которое формирует зоны ишемии с гибелью нервных клеток, распознать сложно, однако есть некоторые признаки, которые могут указывать на развитие недуга.