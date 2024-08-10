Василий Анохин: «Да прибудет со всеми нами Любовь и Свет Одигитрии!»

Сегодня, 10 августа, в День Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия», губернатор Василий Анохин обратился к жителям Смоленской области: «Чудотворный образ Пресвятой Богородицы на протяжении многих веков неразрывно связан со Смоленской землёй и судьбой всей России.