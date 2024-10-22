Франция заявила о готовности разместить на Украине контингент миротворцев

Франция должна быть готова в случае прекращения огня на Украине разместить на ее территории свой миротворческий контингент, заявил 21 октября министр обороны Франции Себастьян Лекорню в эфире телеканала LCI.
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