Бывшего главу отдела прокуратуры Ингушетии осудят за помощь террористам

Дело экс-главы отдела прокуратуры Ингушетии Доклаева рассмотрит военный суд Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего главы отдела собственной безопасности прокуратуры Ингушетии Норды Доклаева по делу об участии в террористическом сообществе и получении взяток от его сторонников в особо крупном размере.