Бывшего главу отдела прокуратуры Ингушетии осудят за помощь террористам

Дело экс-главы отдела прокуратуры Ингушетии Доклаева рассмотрит военный суд Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего главы отдела собственной безопасности прокуратуры Ингушетии Норды Доклаева по делу об участии в террористическом сообществе и получении взяток от его сторонников в особо крупном размере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии