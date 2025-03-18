Алешкин: комик Останин смягчит наказание, пожертвовав деньги на нужды СВО

Стендап-комик Артемий Останин может смягчить себе наказание за свою шутку об оставшемся без ног участнике специальной военной операции если пожертвует деньги на поддержку СВО через благотворительные фонды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии