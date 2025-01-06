Ограничения пребывания в Сети, ИИ как обыденность: какое будущее ждёт детей, рождённых в 2025 году

Футуролог дал прогноз, какое будущее ждёт поколение "Бета".Поколение "Бета" откажется от культа технологий, так как искусственный интеллект будет встроен во все сферы жизни, но при этом люди столкнутся с множеством других трудностей.
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