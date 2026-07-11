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От переезда из Бишкека до смены фамилии: как Илана из «Уральских пельменей» построила новую жизнь в России

От переезда из Бишкека до смены фамилии: как Илана из «Уральских пельменей» построила новую жизнь в России

Участница шоу «Уральские пельмени» Илана прошла долгий путь, прежде чем стать известной на всю страну.

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