В МАДИ напомнили, что неуплата штрафов может привести к аресту автомобиля

В июне 2026 года сотрудникам Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) совместно с органами Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в ходе совместных рейдовых мероприятий выявлены три случая систематического нарушения правил остановки и стоянки транспортных средств в зоне действия дорожных знаков, запрещающих парковку.
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