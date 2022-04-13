Вести Кузбасс

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Вести-Кузбасс в 9:00 от 13.04.2022

Вести-Кузбасс в 9:00 от 13.04.2022

В Кузбассе стартовала Всероссийская акция «Осторожно, тонкий лёд!» Представитель Росздравнадзора рассказал кузбассовцам о ценах на лекарства Мусульмане Кузбасса поддерживают жителей Донбасса В Кузбассе бывшим узникам фашистских концлагерей вручили продуктовые наборы Улица Садгородская в Новокузнецке превратилась в помойку КемГМУ выступил организатором конференции «Через тернии к звездам: освоение космоса» Минтруда проводит онлайн-опрос среди работодателей Кузбасса Прокопчане хором .

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