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Первый Западный окружной военный суд рассмотрит дело диверсионно-разведывательной группы, которая пыталась нарушить работу атомной электростанции

Первый Западный окружной военный суд рассмотрит дело диверсионно-разведывательной группы, которая пыталась нарушить работу атомной электростанции

В Санкт-Петербурге начался судебный процесс по делу диверсионно-разведывательной группы, планировавшей нанести серьезный ущерб работе двух крупных атомных электростанций - Ленинградской и Калининской (Тверская область).

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