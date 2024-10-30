Первый Западный окружной военный суд рассмотрит дело диверсионно-разведывательной группы, которая пыталась нарушить работу атомной электростанции

В Санкт-Петербурге начался судебный процесс по делу диверсионно-разведывательной группы, планировавшей нанести серьезный ущерб работе двух крупных атомных электростанций - Ленинградской и Калининской (Тверская область).
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