В России хотят изменить процедуру банкротства

Из действующей в России схемы банкротства следует исключить участие финансовых управляющих. Это позволит ускорить получение сведений об активах банкрота, заявил РИА Новости зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин.
Из действующей в России схемы банкротства следует исключить участие финансовых управляющих. Это позволит ускорить получение сведений об активах банкрота, заявил РИА Новости зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин.
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