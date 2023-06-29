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В России хотят изменить процедуру банкротства

Из действующей в России схемы банкротства следует исключить участие финансовых управляющих. Это позволит ускорить получение сведений об активах банкрота, заявил РИА Новости зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин.

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