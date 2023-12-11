Лыжница Степанова поддержала гимнастов, отказавшихся от Игр в Париже из-за МОК

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова поддержала старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике Валентину Родионенко, заявившую, что российские гимнасты не примут участия в Играх-2024 на условиях Международного олимпийского комитета (МОК).