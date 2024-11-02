«Начнутся проблемы»: чем грозит рост просрочки по ипотеке

В России ускорились темпы роста просроченной задолженности по ипотечным кредитам. По данным «Скоринг бюро», объем просроченных на три месяца и более долгов по ипотеке за год вырос на 37% и достиг на конец сентября 136 млрд рублей.
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