Отреагировавшая матом на плакат с героем СВО россиянка поменяла мнение и выплатила штраф

Жительница города Усть-Кута Иркутской области Ксения Кузнецова, отреагировавшая матом на установленный на одной из улиц плакат с героем специальной военной операции (СВО) Денисом Козельским, поменяла мнение и выплатила штраф в 15 тысяч рублей.