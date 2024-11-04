График магнитых бурь на неделю с 4 по 10 ноября 2024 года: что нас ждет Ирэн ОрлонскаяПо данным прогноза Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, вторая половина ноября 2024 года может быть неблагоприятной из-за неблагоприятных космических погодных условий.