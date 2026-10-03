Мирошник заявил об отказе УВКПЧ посещать места ударов ВСУ

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не посещает места атак украинских войск, прячась за отговорками.
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