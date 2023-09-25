Ну и кто тут "терпилы"? Путин ударил по Западу его же оружием: Россия "грабанула" вороватых англосаксов по-крупному

Оказывается, не только западные "ворюги" могут так умело оставлять без штанов целые государства под видом экономических санкций.
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