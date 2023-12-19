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Собянин: Москва переживает промышленный бум

Собянин: Москва переживает промышленный бум

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сейчас в столице работают более 4 тыс. различных производств. Объемы промышленного производства города за последние пять лет выросли более чем в два раза, добавил он.

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