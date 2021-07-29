24 июля генпрокурор США Меррик Гарланд прибыл в Чикаго, чтобы дать старт новой инициативе, призванной остановить рост вооруженного насилия в стране Незадолго до его приезда в городе за ночь произошли три случая массовой стрельбы, во время которых были ранены 17 человек и убит 14-летний подросток.
США бушует эпидемия вооруженного насилия
Комментарии
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Гарий Щерба
УррряяАА , ДАЕШЬ ,,СВОБОДНУЮ,, АМэРИКУ ...!!!
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2 г.
борис шорников
да блядь пусть хоть все поперестреляются в 90 х им было похуй что у нас творилось с чего нас должно волновать как они друг другу глотки рвут теперь ! БУМЕРАНГ ИМЕЕТ СВОЙСТВО ВОЗВРАЩАТСЯ ТУДА ОТКУДА СТАРТОВАЛ ! с чем пиндосятину и поздравляю !!!
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2 г.
Starikan Старенький
детей убивают(((((((((((((
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2 г.
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