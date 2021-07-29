США бушует эпидемия вооруженного насилия

борис шорников

да блядь пусть хоть все поперестреляются в 90 х им было похуй что у нас творилось с чего нас должно волновать как они друг другу глотки рвут теперь ! БУМЕРАНГ ИМЕЕТ СВОЙСТВО ВОЗВРАЩАТСЯ ТУДА ОТКУДА СТАРТОВАЛ ! с чем пиндосятину и поздравляю !!!