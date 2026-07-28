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The World’s Largest Sand Battery Is Now Online

Modern power grids require a constant, real-time balance between supply and consumption. Unfortunately, the integration of wind and solar energy makes power grids unstable due to the intermittent nature of renewable energy generation.

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