The World’s Largest Sand Battery Is Now Online

Modern power grids require a constant, real-time balance between supply and consumption. Unfortunately, the integration of wind and solar energy makes power grids unstable due to the intermittent nature of renewable energy generation.
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