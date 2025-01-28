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Ефимов: 10 нежилых объектов построили в ВАО за счет внебюджетных средств

Ефимов: 10 нежилых объектов построили в ВАО за счет внебюджетных средств

10 объектов нежилой недвижимости построили за счет внебюджетных средств на востоке столицы за 2024 год, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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