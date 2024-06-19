Рекордное количество жителей региона приняли участие в XIII летней областной Спартакиаде пенсионеров

В Куйбышеве 18-19 июня состоялся финал XIII летней Спартакиады пенсионеров Новосибирской области. Эти соревнования являются самыми масштабными для данной возрастной категории и соответствуют целям федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография" по вовлечению в занятия физкультурой и спортом большего числа жителей.