Рекордное количество жителей региона приняли участие в XIII летней областной Спартакиаде пенсионеров

В Куйбышеве 18-19 июня состоялся финал XIII летней Спартакиады пенсионеров Новосибирской области. Эти соревнования являются самыми масштабными для данной возрастной категории и соответствуют целям федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография" по вовлечению в занятия физкультурой и спортом большего числа жителей.
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