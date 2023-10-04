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Защитник "Спартака" Чернов заявил, что "Динамо" больше хотело выиграть

Защитник "Спартака" Чернов заявил, что "Динамо" больше хотело выиграть

Футболист московского "Спартака" Никита Чернов в комментарии "Евро-Футбол.Ру" поделился мнением о разгромном поражении красно-белых от столичного "Динамо" в матче пятого тура группового этапа Кубку России.

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