Защитник "Спартака" Чернов заявил, что "Динамо" больше хотело выиграть

Футболист московского "Спартака" Никита Чернов в комментарии "Евро-Футбол.Ру" поделился мнением о разгромном поражении красно-белых от столичного "Динамо" в матче пятого тура группового этапа Кубку России.
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