Страна и люди

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В Госдуме предложили запретить вести бизнес в запрещенных соцсетях

В Госдуме предложили запретить вести бизнес в запрещенных соцсетях

Депутаты Госдумы предложили поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые предполагают запрет на ведение бизнеса в запрещенных на территории РФ соцсетях.

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