В Госдуме предложили запретить вести бизнес в запрещенных соцсетях

Страна и люди

Депутаты Госдумы предложили поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые предполагают запрет на ведение бизнеса в запрещенных на территории РФ соцсетях.