Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе предвыборных дебатов пообещал, что якобы сможет организовать переговоры президента России Владимира Путина и лидера киевского режима Владимира Зеленского, президентские полномочия которого закончились еще 20 мая.