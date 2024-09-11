Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе предвыборных дебатов пообещал, что якобы сможет организовать переговоры президента России Владимира Путина и лидера киевского режима Владимира Зеленского, президентские полномочия которого закончились еще 20 мая.
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