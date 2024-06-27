Капитализация Amazon превысила $2 Трлн

Акции Amazon выросли на 3,9%, впервые превысив рыночную капитализацию в 2 трлн долларов. Это произошло благодаря активным вложениям инвесторов в технологические компании, разрабатывающие искусственный интеллект (ИИ).
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