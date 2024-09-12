После трагедии с ребенком из Карелии в Туапсе начата проверка

Прокуратура проверит детский лагерь в Краснодарском крае на предмет нарушений Прокуратура Краснодарского края проведет проверку в детском оздоровительном лагере «Созвездие» в Туапсе после инцидента с девятилетней девочкой из Карелии.
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