Трамп признал - Россия была права. Лавров объяснил, какие сигналы подаёт США

Президент США Дональд Трамп, по сути, признал, что Россия была права. Глава МИД России Сергей Лавров объяснил, какие сигналы подаёт США.
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