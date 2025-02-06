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Царьград

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Трамп признал - Россия была права. Лавров объяснил, какие сигналы подаёт США

Трамп признал - Россия была права. Лавров объяснил, какие сигналы подаёт США

Президент США Дональд Трамп, по сути, признал, что Россия была права. Глава МИД России Сергей Лавров объяснил, какие сигналы подаёт США.

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