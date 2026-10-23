К началу 2026 года страны-члены Организации Объединенных Наций задолжали в ее бюджет 1,5 млрд долларов, что является историческим максимумом, сообщил глава информационного центра ООН Владимир Кузнецов в ходе выступления в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».
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