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Захарова посоветовала американским энергокомпаниям усилить охрану своих объектов

Захарова посоветовала американским энергокомпаниям усилить охрану своих объектов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление президента США Джо Байдена в адрес конгрессменов-республиканцев, затягивающих рассмотрение законопроекта о финансировании Украины.

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Комментарии
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Владимир Тимофеев
Троллинг! Зачёт.
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16 час.
АС
Александр Сысоев
Да, надо посмелее и почаще троллить! Пусть репу чешут почаще.
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4 час.

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