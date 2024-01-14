Захарова посоветовала американским энергокомпаниям усилить охрану своих объектов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление президента США Джо Байдена в адрес конгрессменов-республиканцев, затягивающих рассмотрение законопроекта о финансировании Украины.
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