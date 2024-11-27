«АПРИ» публикует МСФО за 3 квартал 2024 года

Erid: LjN8K9N3JГлавное: LTM выручка по всем проектам Группы достигла 15,6 млрд рублей LTM чистая прибыль — 2,1 млрд рублей LTM EBITDA — 6,3 млрд рублей Собственный капитал Группы с начала года вырос на 51% Отношение Чистый долг / LTM EBITDA составило ~3,1 Отношение Чистый долг / Собственный капитал составило ~2,6 За 9 месяцев выручка по всем проектам составила 14,1 млрд рублей (+135% к 9 месяцам 2023 года), объём продаж за тот же период вырос на 31% и составил 13,45 млрд рублей.