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Военное обозрение

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«Республиканцы загоняют Байдена в ловушку»: украинский эксперт высказался о спорах по поводу поддержки Киева

«Республиканцы загоняют Байдена в ловушку»: украинский эксперт высказался о спорах по поводу поддержки Киева

В США нарастают политические противоречия из-за финансовой и военной помощи украинскому режиму.

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