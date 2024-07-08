«Чудовищный беспредел!»: Изверг из Госдумы предложил запретить депутатам-патриотам иметь недвижимость на Западе! Куда мы катимся?!

Всем прекрасно известно, что главные патриотические силы страны мужественно сидят в депутатских и чиновничьих кабинетах.
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