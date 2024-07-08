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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Чудовищный беспредел!»: Изверг из Госдумы предложил запретить депутатам-патриотам иметь недвижимость на Западе! Куда мы катимся?!

«Чудовищный беспредел!»: Изверг из Госдумы предложил запретить депутатам-патриотам иметь недвижимость на Западе! Куда мы катимся?!

Всем прекрасно известно, что главные патриотические силы страны мужественно сидят в депутатских и чиновничьих кабинетах.

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Комментарии
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Николай Шматков
Странный опус... и нашим, и вашим за копейку спляшем.
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5 час.
АА
Алекс Архипов
Готов за Родину жизнь отдать? А зачем мне такая жизнь.
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5 час.
Михаил Гущин
Вранье. Все они выросли из КАПИТАЛИЗМА. &quot;Бабки надо делать...&quot;  Вот они и делают каждый в меру своего &quot;допуска&quot; к бюджету страны
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4 час.

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