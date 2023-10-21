14 человек, которые решили разгадать подозрительные штуки, а то мало ли что

Может найденная вами странная штука и безобидная на самом деле, но как знать наверняка? В онлайн-сообществах, где люди разгадывают непонятные находки, бывают самые разные случаи: находят и радиоактивные вещи, и предметы личной гигиены других людей, и трекеры.