14 человек, которые решили разгадать подозрительные штуки, а то мало ли что

Может найденная вами странная штука и безобидная на самом деле, но как знать наверняка? В онлайн-сообществах, где люди разгадывают непонятные находки, бывают самые разные случаи: находят и радиоактивные вещи, и предметы личной гигиены других людей, и трекеры.
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