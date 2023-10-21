Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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14 человек, которые решили разгадать подозрительные штуки, а то мало ли что

14 человек, которые решили разгадать подозрительные штуки, а то мало ли что

Может найденная вами странная штука и безобидная на самом деле, но как знать наверняка? В онлайн-сообществах, где люди разгадывают непонятные находки, бывают самые разные случаи: находят и радиоактивные вещи, и предметы личной гигиены других людей, и трекеры.

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