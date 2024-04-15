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Военное обозрение

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Tasnim: Тегеранские аэропорты вернулись к нормальному режиму работы

Tasnim: Тегеранские аэропорты вернулись к нормальному режиму работы

В Тегеране возобновили работу аэропорты имени имама Хомейни и Мехрабад, сообщает информагентство Tasnim.

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