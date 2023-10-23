Ровер Perseverance обнаружил зелёный песок на Марсе

Этот же материал можно встретить на гавайских пляжах. В ходе миссии NASA на Красной планете марсоход Perseverance обнаружил в кратере Езеро необычные наслоения грунта, отличающиеся от остальной поверхности Марса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии