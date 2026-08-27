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Тульские новости

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Депутата Алексинского района Боровкова лишили мандата за сокрытие имущества

Депутата Алексинского района Боровкова лишили мандата за сокрытие имущества

Депутата лишили мандата за сокрытие информации об имуществе при подаче декларации за 2023 год. Боровков также является гендиректором ООО «ГУП «МОСПРОЕКТ ИНВЕСТ», чья выручка в 2025 году снизилась на 21,7% до 214 млн рублей.

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