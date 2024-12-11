«Молока не будет, будем пюре сосать»: орловский депутат Макаров возмутился катастрофическим уменьшением коров

Депутат Орловского облсовета Виктор Макаров на заседании комитета по аграрной политике пытался найти ответы на вопросы: почему в регионе год от года уменьшается поголовье коров, и что предпринимает власть, чтобы остановить это снижение.
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