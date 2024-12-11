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«Молока не будет, будем пюре сосать»: орловский депутат Макаров возмутился катастрофическим уменьшением коров

«Молока не будет, будем пюре сосать»: орловский депутат Макаров возмутился катастрофическим уменьшением коров

Депутат Орловского облсовета Виктор Макаров на заседании комитета по аграрной политике пытался найти ответы на вопросы: почему в регионе год от года уменьшается поголовье коров, и что предпринимает власть, чтобы остановить это снижение.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Я вместе с депутатом Макаровым возмущаюсь. Потому, что помню своё деревенское детство, когда рано утром мы, вместе со всеми односельчанами выгоняли свою корову в стадо, а вечером встречали её с выпаса, и забирали домой, доили. Сейчас очень редко, у кого есть корова в деревне. Максимум, коза. Да и то редко.
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18 час.
виктор сапожков
Раньше были выпасы и корма по адекватной цене, а сейчас нет ни выпасов и корма золотые, без помощи фермерам не выжить. Так что прийдется пюрешку сосать.
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17 час.

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