«Молока не будет, будем пюре сосать»: орловский депутат Макаров возмутился катастрофическим уменьшением коров

ТГ

Татьяна Гусева

Я вместе с депутатом Макаровым возмущаюсь. Потому, что помню своё деревенское детство, когда рано утром мы, вместе со всеми односельчанами выгоняли свою корову в стадо, а вечером встречали её с выпаса, и забирали домой, доили. Сейчас очень редко, у кого есть корова в деревне. Максимум, коза. Да и то редко.