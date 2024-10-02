Политолог Никулин: США могут вмешаться в конфликт Ирана и Израиля

В ирано-израильский конфликт могут вмешаться США. Своей политикой Иран загнал себя в угол, даже внутри страны разгорелся конфликт – политики подозревают друг друга в предательстве, а жители недовольны сложившейся ситуацией, объяснил политолог Андрей Никулин в беседе с 360.
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