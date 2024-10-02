Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 407 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Обычное дело, ничего удивительного, все ожидаемо. Будет еще хуже.В Ростове-на-Дону...
  • ВАРЯГ РУС
    Течение или образ жизни  как "чайлд фри" глубоко порочен и вреден. А если поскрести, то там ещё будет пропаганда лгбт...Володин пообещал ...
  • Георгий Михалев
    Щеки надувают, а потом слезы льют, обидели, раздолбили, агрессоры. Обычная тактика террористов.Пезешкиан пригроз...

Политолог Никулин: США могут вмешаться в конфликт Ирана и Израиля

Политолог Никулин: США могут вмешаться в конфликт Ирана и Израиля

В ирано-израильский конфликт могут вмешаться США. Своей политикой Иран загнал себя в угол, даже внутри страны разгорелся конфликт – политики подозревают друг друга в предательстве, а жители недовольны сложившейся ситуацией, объяснил политолог Андрей Никулин в беседе с 360.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх