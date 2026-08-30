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Воронежские новости

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Полина Яценко прошла в второй круг US Open

Полина Яценко прошла в второй круг US Open

В первом круге US Open Полина Яценко одержала победу над мексиканкой Ренатой Сарасуа со счётом 2:1, матч длился 3 часа 26 минут и завершился тай-брейком в третьем сете.

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