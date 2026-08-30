Полина Яценко прошла в второй круг US Open

В первом круге US Open Полина Яценко одержала победу над мексиканкой Ренатой Сарасуа со счётом 2:1, матч длился 3 часа 26 минут и завершился тай-брейком в третьем сете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- EP Препараты для леч...
- После массированн...
- И В России впервые ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым